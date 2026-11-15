Svētdiena, 15.11.2026 10:15
Leopolds, Unda, Undīne
Svētdiena, 15.11.2026 10:15
Leopolds, Unda, Undīne
Svētdiena, 15. novembris, 2026 08:00

VIDEO: Tīnūžu Šķībajam korim – viens gads dziesmās, priekā un kopā būšanā!

Baiba Trumekalne
VIDEO: Tīnūžu Šķībajam korim – viens gads dziesmās, priekā un kopā būšanā!
Svētdiena, 15. novembris, 2026 08:00

VIDEO: Tīnūžu Šķībajam korim – viens gads dziesmās, priekā un kopā būšanā!

Baiba Trumekalne

14.novembra vakarā Tīnūžu Tautas namā valdīja īpaši sirsnīga un enerģiska atmosfēra – savu pirmo dzimšanas dienu ar jubilejas koncertu un balli atzīmēja Tīnūžu Šķībais koris!
Kora vadītājs Mareks Auziņš atskatījās uz aizvadītā gada piedzīvojumiem, atceroties, kā koris tapa un cik daudz šajā laikā kopā piedzīvots. Jau pašā sākumā viņš bija solījis – šis nebūs koris, kas dzied klasisko repertuāru. Šeit dziedās ballīšu dziesmas! Un solījums turēts godam!

Jubilejas koncertā skanēja gan visiem zināmas melodijas, gan kora solistu priekšnesumi – dziesma par sportu, patriotiskas dziesmas un pat reps! Koncerta otrajā daļā pievienojās Cēsu bigbends. Skatītāji dziedāja līdzi, dejoja un neskopojās ar aplausiem. Neizpalika arī dzimšanas dienas torte – protams, šķībā torte, pateicības vārdi un sirsnīgi sveicieni. Bet pēc koncerta sekoja ne mazāk trakulīga ballīte. Šis vakars apliecināja – mūzika vieno, bet vislielākais prieks rodas tad, kad cilvēki dara to, kas viņiem patīk, un dara to no visas sirds!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.