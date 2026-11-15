Jubilejas koncertā skanēja gan visiem zināmas melodijas, gan kora solistu priekšnesumi – dziesma par sportu, patriotiskas dziesmas un pat reps! Koncerta otrajā daļā pievienojās Cēsu bigbends. Skatītāji dziedāja līdzi, dejoja un neskopojās ar aplausiem. Neizpalika arī dzimšanas dienas torte – protams, šķībā torte, pateicības vārdi un sirsnīgi sveicieni. Bet pēc koncerta sekoja ne mazāk trakulīga ballīte. Šis vakars apliecināja – mūzika vieno, bet vislielākais prieks rodas tad, kad cilvēki dara to, kas viņiem patīk, un dara to no visas sirds!
Svētdiena, 15. novembris, 2026 08:00
VIDEO: Tīnūžu Šķībajam korim – viens gads dziesmās, priekā un kopā būšanā!
14.novembra vakarā Tīnūžu Tautas namā valdīja īpaši sirsnīga un enerģiska atmosfēra – savu pirmo dzimšanas dienu ar jubilejas koncertu un balli atzīmēja Tīnūžu Šķībais koris!
Kora vadītājs Mareks Auziņš atskatījās uz aizvadītā gada piedzīvojumiem, atceroties, kā koris tapa un cik daudz šajā laikā kopā piedzīvots. Jau pašā sākumā viņš bija solījis – šis nebūs koris, kas dzied klasisko repertuāru. Šeit dziedās ballīšu dziesmas! Un solījums turēts godam!