“Varbūt tiešām jāsāk nēsāt zīda kleitas uz veikalu?” Ogrēniete Līga Garkuša par negaidītu pieredzi būvniecības veikalā

“Būvniecības veikali ir mana ikdiena, bet šodien šis bija kā pārsteigums. Varbūt tiešām jāsāk nēsāt zīda kleitas uz veikalu un no tā sanāktu papildus bonusi?” smaidot vaicā Līga.
Lēmums bija gluži spontāns. “Es Latvijā joprojām neesmu baigā kleitu valkātāja, bet šodien es uzvilku svārkus, jo man ir gari zābaki un tie piestāvēja. Tā nu atbraucu pēc tam uz Depo un krāmēju dēļus, kā vienmēr. Un pie manis divas reizes atnāca darbinieki un pajautāja, vai nevajag man palīdzēt?” viņa stāsta.
Uzņēmēja uzslavē veikala darbiniekus, taču šoreiz pamanīja atšķirību. “Nu Depo vispār ir atsaucīgi darbinieki, bet tā, ka divas reizes nāk klāt sievietei, kura staipa dēļus, un prasa palīdzēt, tā nav bijis. Varbūt tomēr tie svārki man kā sievietei ir “nostrādājuši”?”
Uz Depo braucu skuvies, nepalīdz!
Ogrēnietes ieraksts ātri raisīja sirsnīgus komentārus. Dace Dorothea Solvik pieredzi uzņēma ar smaidu. “Ha ha ha, lieliska pieredze! Paldies, ka padalies! Es laikam svārkus velku, kad gribas tādu sievišķīgāku sajūtu priekš sevis, bet noteikti apkārtējie arī reaģē un attiecīgi ir izpalīdzīgi!”
Avita Jasliņa atzīst, ka arī viņai smagumi nav sveši. “Es staipu kūdras un substrātu maisus. Palīdzību piedāvā, un dažreiz arī izmantoju. Parasti gan ne svārkos. Darba drēbēs darba laikā.”
Kristīne Damberga uz lietu skatās no cita leņķa: “Es ļoti reti staigāju pa veikaliem. Un dēļus nekad neesmu pirkusi. Tāpēc tas ir bijis reti. Bet, jā, svārkos, manuprāt, sievietes izskatās īpaši skaistas, sievišķīgas... Un garos svārkos nav auksti...”
Ar humoru diskusijai pievienojās Egons Matisāns: “Kā es Jūs apskaužu, meitenes! Parasti uz Depo braucu gludi skuvies un šortos. Nepalīdz! Meitenes atsaucīgi smaida, bet iet līdzi uz manu auto ar maniem nedaudzajiem pirkumiem tomēr nepiekrīt!”
Askolds sarunu noslēdza ar sirsnīgu veltījumu sievietēm: “Piedodiet, meitenes, ka jaucos pa sieviešu garderobi, bet mans personīgais viedoklis ir, ka sievietei ir jāizskatās sievišķīgi, tas ir viņas šarms. Pat ja viņa ir stipra sieviete, un stipras jūs esat nu ļoti daudz, it īpaši skatoties uz to, ko tik vien jūs nedarāt. Daudzi vīrieši nedara tik daudz, cik jūs! Palieciet tādas, kādas jūs esat, bet ar savu iekšējo un ārējo skaistumu. Nav svarīgi, ko jūs velkat, bet lai tas, kas nu ir uzvilkts, dara jūs pašas priecīgas, laimīgas, ar savu skaistumu un katrai atšķirīgu odziņu.”
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