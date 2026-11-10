Otrdiena, 10.11.2026 17:36
Mārcis, Markuss, Mārtiņš
Otrdiena, 10.11.2026 17:36
Mārcis, Markuss, Mārtiņš
Otrdiena, 10. novembris, 2026 14:21

“Varbūt tiešām jāsāk nēsāt zīda kleitas uz veikalu?” Ogrēniete Līga Garkuša par negaidītu pieredzi būvniecības veikalā

OgreNet
“Varbūt tiešām jāsāk nēsāt zīda kleitas uz veikalu?” Ogrēniete Līga Garkuša par negaidītu pieredzi būvniecības veikalā
Fotokolāža: OgreNet (ekrānšāviņš no Līgas Garkušas video)
Otrdiena, 10. novembris, 2026 14:21

“Varbūt tiešām jāsāk nēsāt zīda kleitas uz veikalu?” Ogrēniete Līga Garkuša par negaidītu pieredzi būvniecības veikalā

OgreNet

Ogres novadā dzīvojošā dizaina un ražošanas studijas “Garkusha Home” uzņēmēja Līga Garkuša būvniecības veikalos iepērkas bieži. Un kā sievietei viņai nav problēmu nest dēļus vai citas ar  būvniecību saistītas arī smagas lietas, taču nesenais lēmums doties uz veikalu gluži sievišķīgi - garos zābakos un svārkos kļuva par labu stāstu viņas Facebook sekotājiem.

“Būvniecības veikali ir mana ikdiena, bet šodien šis bija kā pārsteigums. Varbūt tiešām jāsāk nēsāt zīda kleitas uz veikalu un no tā sanāktu papildus bonusi?” smaidot vaicā Līga.

Lēmums bija gluži spontāns. “Es Latvijā joprojām neesmu baigā kleitu valkātāja, bet šodien es uzvilku svārkus, jo man ir gari zābaki un tie piestāvēja. Tā nu atbraucu pēc tam uz Depo un krāmēju dēļus, kā vienmēr. Un pie manis divas reizes atnāca darbinieki un pajautāja, vai nevajag man palīdzēt?” viņa stāsta.

Uzņēmēja uzslavē veikala darbiniekus, taču šoreiz pamanīja atšķirību. “Nu Depo vispār ir atsaucīgi darbinieki, bet tā, ka divas reizes nāk klāt sievietei, kura staipa dēļus, un prasa palīdzēt, tā nav bijis. Varbūt tomēr tie svārki man kā sievietei ir “nostrādājuši”?”

Uz Depo braucu skuvies, nepalīdz!

Ogrēnietes ieraksts ātri raisīja sirsnīgus komentārus. Dace Dorothea Solvik pieredzi uzņēma ar smaidu. “Ha ha ha, lieliska pieredze! Paldies, ka padalies! Es laikam svārkus velku, kad gribas tādu sievišķīgāku sajūtu priekš sevis, bet noteikti apkārtējie arī reaģē un attiecīgi ir izpalīdzīgi!”

Avita Jasliņa atzīst, ka arī viņai smagumi nav sveši. “Es staipu kūdras un substrātu maisus. Palīdzību piedāvā, un dažreiz arī izmantoju. Parasti gan ne svārkos. Darba drēbēs darba laikā.”

Kristīne Damberga uz lietu skatās no cita leņķa: “Es ļoti reti staigāju pa veikaliem. Un dēļus nekad neesmu pirkusi. Tāpēc tas ir bijis reti. Bet, jā, svārkos, manuprāt, sievietes izskatās īpaši skaistas, sievišķīgas... Un garos svārkos nav auksti...”

Ar humoru diskusijai pievienojās Egons Matisāns: “Kā es Jūs apskaužu, meitenes! Parasti uz Depo braucu gludi skuvies un šortos. Nepalīdz! Meitenes atsaucīgi smaida, bet iet līdzi uz manu auto ar maniem nedaudzajiem pirkumiem tomēr nepiekrīt!”

Askolds sarunu noslēdza ar sirsnīgu veltījumu sievietēm: “Piedodiet, meitenes, ka jaucos pa sieviešu garderobi, bet mans personīgais viedoklis ir, ka sievietei ir jāizskatās sievišķīgi, tas ir viņas šarms. Pat ja viņa ir stipra sieviete, un stipras jūs esat nu ļoti daudz, it īpaši skatoties uz to, ko tik vien jūs nedarāt. Daudzi vīrieši nedara tik daudz, cik jūs! Palieciet tādas, kādas jūs esat, bet ar savu iekšējo un ārējo skaistumu. Nav svarīgi, ko jūs velkat, bet lai tas, kas nu ir uzvilkts, dara jūs pašas priecīgas, laimīgas, ar savu skaistumu un katrai atšķirīgu odziņu.”

Lasiet par Līgu Garkušu arī šeit - Latvietes un ukraiņa mīlestības stāsts

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.