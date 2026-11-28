Cilvēki steidz noskatīt un rezervēt savu svētku eglīti, citi to jau nozāģē un ved mājās, vēl citi izvēlas eglīti podā vai sarūpē egļu zarus Adventes vainagam. Šodien audzētavā varēja sastapt ģimenes no tuvākas un tālākas apkārtnes, arī londoniešus Nikolu un Džonu, kuri šobrīd strādā Rīgā un kuriem šie būs pirmie Ziemassvētki Latvijā! Kāds pāris savu eglīti šeit izvēlas gluži kā kucēnu vai kaķēnu patversmē – tādu, kas mazliet cietusi, nav izaugusi gluži simetriska vai ko citi pircēji visdrīzāk neizvēlētos.
Par šiem un citiem stāstiem, ģimeņu svētku tradīcijām, kā arī audzētavas saimnieku Armanda un Gitas Paegļu pieredzi Ziemassvētku egļu audzēšanā lasiet nākamās nedēļas laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” numurā! Avīzi iespējams arī abonēt digitāli.
Armandam ir īpašs novēlējums saviem klientiem – lai Ziemassvētku eglītēm pēc iespējas ilgāk nebirst skujas! Lai skaists un gaišs Adventes laiks!