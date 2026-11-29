"Pasākumu ar siltiem vārdiem atklāja pagasta pārvaldes vadītāja Inga, visiem vēlot stipru veselību un neizsīkstošu dzīvesprieku, jo tieši jautrs gars ir vislabākās zāles un vairogs pret visām kaitēm. Un šo recepti mēs ņēmām pilnā nopietnībā!" dalās JUmpravas pensionāri.
Par to, lai kājas pašas celtos dejā, parūpējās lieliskie muzikanti Raivo Stašāns un Juris Neretnieks.
"Te nu sēdēt malā nebija ļauts nevienam – dejoja visi! Gan saskanīgi pa pāriem, gan skaistās rindiņās un jautros pulciņos. Kustībā taču ir dzīvība, un to mēs pierādījām ar uzviju!
Savukārt brīžos, kad muzikantiem vajadzēja atvilkt elpu, publiku smīdināja leļļu teātra mākslinieki – nebēdnīgais Kirmušku pāris Laila un Juris, kuri paši sevi asprātīgi nodēvēja par “Kaijogām”. Smiekli un ovācijas skanēja pa visu zāli!"
Savukārt brīžos, kad muzikantiem vajadzēja atvilkt elpu, publiku smīdināja leļļu teātra mākslinieki – nebēdnīgais Kirmušku pāris Laila un Juris, kuri paši sevi asprātīgi nodēvēja par “Kaijogām”. Smiekli un ovācijas skanēja pa visu zāli!"
Foto no Jumpravas pensionāru biedrības Viedums FB konta