Svētku programma
9.06. - 11.06. Orientēšanās spēle “Iepazīsti Ikšķili kopā ar mums”
Lai uzsāktu spēli, caur aplikāciju “Actionbound” jānoskenē kvadrātkods, kas atradīsies Ikšķiles Centra laukumā uz afišu staba, komandā 5 cilvēki, telefons ar interneta pieslēgumu, balvas labākajām komandām koncertballes laikā 11.06.
11.jūnijs
Birzītē pie Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas
09.30 Nūjošana senioriem
10.00 Vingrošana bērniem un pieaugušajiem
11.00 Pašmasāžas apgūšana un veselīgais našķis
Ikšķiles vidusskolas stadionā
09.30 Miegamiču skrējiens
10.00 Rīta zumba
10.00 - 15.00 Kāpšanas šķēršļu trase "Turies"
11.00 - 14.00 "Noras spēka punkts" (Nolikums)
11.00 - 14.00 Loku šaušana "Trāpīts mērķī"
Ikšķiles Centra laukumā, Birzītē, pa Strēlnieku ielu, Estrādē
9.00 – 15.00
Ikšķiles svētku gadatirgus
Ikšķiles Centra laukumā
9.00 – 13.00
“Brīvdienu detektīvs” ar Oskaru Leperu un Maiju Rozīti – Krištopāni
11.00
Svētku atklāšana. Ogres novada domes priekšsēdētāja E.Helmaņa un Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldnieces Aivas Ormanes uzruna.
Pūtēju orķestra “Ikšķile” muzikālais sveiciens svētku apmeklētājiem.
11.00 – 15.00
Nebijis, radošs, jautrs, izklaidējošs notikums “GARŠU CĪŅAS” Valtera Krauzes vadībā, kurā augstas klases un starptautisku atzinību guvuši pavāri (Ina Poliščenko, Svetlana Riškova, Kaspars Jansons, Kristaps Sīlis, Dāvis Auškāps) dalīsies pieredzē, sacentīsies savā starpā, vērtēs un degustēs. Tā būs vissirsnīgākā Latvijā mīlētu un starptautiski apbalvotu un atdzītu pavāru mijiedarbība ar skatītājiem.
Peldu iela
15.30
Skrituļslaloma sacensības
Ikšķiles vidusskolas sporta zālē
20.00
Florbola svētku turnīrs (Nolikums).
Centra laukumā
20.00 – 23.00
Lielās galda spēles u.c. radošas aktivitātes
Ikšķiles estrādē
20.00 – 23.00 Koncertballe ar grupu “Lauku muzikanti”
23.00 – 3.00 Grupu “MC Orķestris” un Ati Zviedri, DJ
12.jūnijs
Ikšķiles ev.lut.sv.Meinarda baznīcā
10.00 Svētku dievkalpojums.
11.30 Kaspars Zemītis un kamerkoris “MoonBeams” koncertprogrammā “Radīšana”
Pasākumi tiks filmēti un fotografēti. Uzņemtais materiāls var tikt translēts, reproducēts un izplatīts bez ierobežojuma.