11. un 12. jūnijā Ikšķiles svētki un gadatirgus. Svētku laikā ikvienam būs iespēja piedalīties dažādās sportiskās aktivitātēs, vērot skrituļslaloma sacensības un florbola turnīru, iegādāties ko vērtīgu gadatirgū, skatīties jautru un izklaidējošu pasākumu "Garšu cīņas", ko vadīs Valters Krauze, kā arī "Brīvdienu detektīvu" ar Oskaru Leperu un Maiju Rozīti - Krištopāni, izballēties "Lauku muzikantu" koncertā un kopā ar DJ Ati Zviedri, kā arī baudīt Kaspara Zemīša un kamerkora "MoonBeams" koncertprogrammu "Radīšana".

Svētku programma

9.06. - 11.06. Orientēšanās spēle “Iepazīsti Ikšķili kopā ar mums”

Lai uzsāktu spēli, caur aplikāciju “Actionbound” jānoskenē kvadrātkods, kas atradīsies Ikšķiles Centra laukumā uz afišu staba, komandā 5 cilvēki, telefons ar interneta pieslēgumu, balvas labākajām komandām koncertballes laikā 11.06.
 

11.jūnijs

Birzītē pie Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas

09.30 Nūjošana senioriem

10.00 Vingrošana bērniem un pieaugušajiem

11.00 Pašmasāžas apgūšana un veselīgais našķis

Ikšķiles vidusskolas stadionā

09.30 Miegamiču skrējiens

10.00 Rīta zumba

10.00 - 15.00  Kāpšanas šķēršļu trase "Turies"

11.00 - 14.00  "Noras spēka punkts" (Nolikums)

11.00 - 14.00  Loku šaušana "Trāpīts mērķī"


 

Ikšķiles Centra laukumā, Birzītē, pa Strēlnieku ielu, Estrādē

9.00 – 15.00                                                                   

Ikšķiles svētku gadatirgus 

Ikšķiles Centra laukumā

9.00 – 13.00

“Brīvdienu detektīvs” ar Oskaru Leperu un Maiju Rozīti – Krištopāni

11.00

Svētku atklāšana. Ogres novada domes priekšsēdētāja E.Helmaņa un Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldnieces Aivas Ormanes uzruna.

Pūtēju orķestra “Ikšķile” muzikālais sveiciens svētku apmeklētājiem.

11.00 – 15.00

Nebijis, radošs, jautrs, izklaidējošs notikums “GARŠU CĪŅAS” Valtera Krauzes vadībā, kurā augstas klases un starptautisku atzinību guvuši pavāri (Ina Poliščenko, Svetlana Riškova, Kaspars Jansons, Kristaps Sīlis, Dāvis Auškāps) dalīsies pieredzē, sacentīsies savā starpā, vērtēs un degustēs. Tā būs vissirsnīgākā Latvijā mīlētu un starptautiski apbalvotu un atdzītu pavāru mijiedarbība ar skatītājiem.

Peldu iela

15.30

Skrituļslaloma sacensības

Ikšķiles vidusskolas sporta zālē

20.00

Florbola svētku turnīrs (Nolikums).

Centra laukumā

20.00 – 23.00

Lielās galda spēles  u.c. radošas aktivitātes

Ikšķiles estrādē

20.00 – 23.00 Koncertballe ar grupu “Lauku muzikanti”

23.00 – 3.00 Grupu “MC Orķestris” un Ati Zviedri, DJ

12.jūnijs

Ikšķiles ev.lut.sv.Meinarda baznīcā

10.00 Svētku dievkalpojums.

11.30 Kaspars Zemītis un kamerkoris “MoonBeams” koncertprogrammā “Radīšana”

Pasākumi tiks filmēti un fotografēti. Uzņemtais materiāls var tikt translēts, reproducēts un izplatīts bez ierobežojuma.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
