OGRĒ
Ogres Vēstures un mākslas muzejā
Plkst. 18.30
Ceļojošā leļļu teātra „Rikko lelles” muzikāla interaktīva izrāde pašiem mazākajiem „Ķiplociņš kosmosā”.
Plkst. 19.30–21.30
Spēles ar milzu burbuļiem un jautras stafetes dažāda vecumposma bērniem.
Pasākumu vadīs animatore no Ukrainas Irina Mosina. (Pieteikšanās muzejā no plkst.18.00. Vietu skaits ierobežots!)
Plkst. 18.00–22.00
Videostūrītis „No putekļiem ārā”.
Sīkāka informācija: www.ogresmuzejs.lv
OGRESGALĀ
Ogresgala Tautas namā plkst. 18.00 kino “Muzeju nakts” ietvaros:
„Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” - pilnmetrāžas animācijas filma pēc Luīzes Pastores grāmatas Maskačkas Stāsts motīviem.
„Mērijas ceļojums” - stāsts par jaunu sievieti Mēriju Grīnbergu, kas II pasaules kara laikā izglāba lielu daļu Latvijas muzeju kolekciju.
ĶEGUMĀ
„Latvenergo” Enerģētikas muzejā
Plkst. 19.00 - 24.00 “Latvenergo” koncerna Enerģētikas muzejs aicina apmeklēt Muzeju nakts 2022 pasākumu Ķegumā, izzināt un gūt jaunas zināšanas par enerģētikas mantojumu un industrijas vēsturi!
Pasākumu programma: www.latvenergo.lv
TOMĒ
No plkst.12.00 norisināsies Tomes pagasta dienas: koncerts, izstāde un orientēšanās spēle, kā arī “Garšu sētas” cienasts Tomes parkā. Sīkāka informācija: www.ogresnovads.lv
Plkst.18.00 Muzeju nakts pasākums Ķeguma muzejā Tomē.
ĶEIPENĒ
Plkst. 19.00 stacijas telpās un ~ plkst. 21.30 ārā tiks demonstrētas Augusta Sukuta režisētās filmas, kas atrastas arhīvos.
Pasākuma programma: www.visitogre.lv
VILHELMA PURVĪŠA DZIMTAJĀS MĀJĀS TAURUPĒ
Plkst. 11.00-18.00
Fonds "Viegli" ielūdz visus talkot gribētājus uz Muzeju nakts kultūrtalku, lai kopīgi sakoptu topošā Vilhelma Purvīša mājas-muzeja teritoriju Ogres novada, Taurupes pagasta “Vecjaužos”.
Sīkāka informācija: www.facebook.com/FondsViegli
MEŅĢELĒ
Plkst.17.00 muzeja telpās izstāde “Meņģele un meņģelieši”.
Plkst. 18.30 ambulances uzgaidāmajā telpā video: “Tālavas taurētāji” meņģeliešu izpildījumā, atmiņu stāsti intervijās Ogres muzeja vēstures izzinātājiem.
Informāciju sagatavoja Ogres novada Tūrisma informācijas centrs