Šobrīd īpaši trūkst O-, A+ un B- asins grupu asinis, bet arī citās asinsgrupās krājums nav spīdošs, tādēļ VADC lūdz pilnīgi visu donoru atsaucību. Arī iedzīvotāji, kuri līdz šim nekad nav ziedojuši asinis un nezina savu asinsgrupu, ir mīļi gaidīti asins ziedošanas vietās.
“Diemžēl tieši brīvajās dienās notiek dažādi negadījumi, kā arī slimnīcās nepārtraukti tiek sniegta palīdzība pacientiem, kuri bez asins pārliešanas nevarētu izdzīvot. Tādēļ pirms svētkiem ir īpaši svarīgi atjaunot asins krājumu, tādejādi atbalstot ne tikai smagi slimus pacientus, bet arī mediķus, kuri nenogurstoši strādā, neskatoties uz svētku dienām. Šo svarīgo darbu pirms svētkiem mudinām izdarīt ikvienu, kurš jūtas labi un ir pārliecināti par savu veselības stāvokli. Tikai kopīgiem spēkiem varam atjaunot asins krājumu un palīdzēt glābt dzīvības,” komentē VADC direktore Egita Pole.
Lai ziedotu asinis, līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam (pasei, personas apliecībai (eID) vai jebkurai citai personu identificējošai apliecībai, kas satur sekojošu informāciju – personas kodu, vārdu, uzvārdu un foto.
Lai dotos uz asins ziedošanas vietu, galvenais ir laba pašsajūta un vēlme palīdzēt. Pēc reģistrēšanās potenciālajam donoram jāaizpilda neliela anketa, kam seko saruna ar ārstu, temperatūras un asinsspiediena mērījumi, kā arī hemoglobīna pārbaude. Ja visi rādītāji ir labi, tad donors aicināts doties uz asins ziedošanu, kas aizņem aptuveni 30 minūtes.
Informācija donoriem šeit:
Valsts asinsdonoru centra (VADC) izbraukums Ogrē- Ogres novada kultūras centrs, Brīvības iela 15, otrdien, 19.aprīlī plkst. 10.00 — 14.00.
Informāciju sagatavoja Sintija Kleinhofa, VADC Sabiedrisko attiecību speciāliste