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Plkst.13 Tautas namā koncerts: Ērika Eglija Grāvele un Gints Grāvelis. Biļetes cena 10 eiro. Senioriem un skolēniem 7 eiro.
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No plkst. 14.00 pie Ķeipenes Tautas nama mājražotāju tirdziņš. Aicina pieteikties mājražotājus, piparkūku meistarus, rokdarbniekus. Tel.26545470
Darbosies Ķeipenes Piparkūku studijas meistarklase.
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Plkst. 14.30 Ziemassvētku piedzīvojumi - spēles, rotaļas, vizināšanās zirga pajūgā kopā ar Ziemassvētku vecīti, piparkūku vīriņu un “Nītaureņiem”.
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Plkst. 16.00 Lielās egles iedegšana Ķeipenes kalnā. Kāda saldumiņa saņemšanai noderēs dzejolītis.
2. piparkūku festivāls Ķeipenē28 Nov
10:16
28. novembrī notiks 2. piparkūku festivāls Ķeipenē.