Ceturtdiena, 09.10.2025 23:59
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:59
Elga, Elgars, Helga

27. maijā - Donoru diena Ķegumā

27 Mai
10:00
27. maijā - Donoru diena Ķegumā

27. maijā - Donoru diena Ķegumā

27 Mai
10:00

Valsts asinsdonoru centra (VADC) izbraukums- 27.maijā, Ķeguma Dienas centrs, Liepu aleja 1B, plkst. 10:00 — 13:00. Ar vienu asins ziedošanas reizi var palīdzēt izglābt 3 dzīvības! Ziedojot asinis, tiek stimulēta Tava asinsrites sistēma, atjaunojot asins sastāvu.

Lai dotos uz asins ziedošanas vietu, galvenais ir laba pašsajūta un vēlme palīdzēt. Pēc reģistrēšanās potenciālajam donoram jāaizpilda neliela anketa, kam seko saruna ar ārstu, temperatūras un asinsspiediena mērījumi, kā arī hemoglobīna pārbaude. Ja visi rādītāji ir labi, tad donors aicināts doties uz asins ziedošanu, kas aizņem vien dažas minūtes.

Lai ziedotu asinis, līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam (pasei, personas apliecībai (eID) vai jebkurai citai personu identificējošai apliecībai, kas satur sekojošu informāciju – personas kodu, vārdu, uzvārdu un foto.

Informācija donoriem šeit:

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?