4 Mai
14:00
4. maija svētki Jumpravā

4 Mai
14:00

Neatkarības deklarācijas pieņemšana 1990. gada 4. maijā bija būtisks pagrieziena punkts Latvijas neatkarības atjaunošanas procesā.

Nav latviskums rūtainos brunčos
Un dzeltenās pastalās nav,
Bet apziņā, ka caur godu
Un gaismu mums jāpastāv [..]
/Ārija Elksne/



Sanāksim lieli un mazi, lai kopā svinētu mūsu brīvību un neatkarību!

-Jumpravas pagasta pārvaldes vadītāja AIVARA SAMSONA uzruna

-Svētku koncerts un lustes ar folkloras kapelu KARIKSTE

-Mūzikas instrumentu gatavošanas RADOŠĀ DARBNĪCA

-SVĒTKU ORĶESTRA dibināšana un performance

-Svētku noslēgumā – satikšanās pie BALTI klātiem galdiem. Aicinājums paņemt līdzi kādu cienastiņu!


Visi mīļi gaidīti!

