Nav latviskums rūtainos brunčos
Un dzeltenās pastalās nav,
Bet apziņā, ka caur godu
Un gaismu mums jāpastāv [..]
/Ārija Elksne/
Sanāksim lieli un mazi, lai kopā svinētu mūsu brīvību un neatkarību!
-Jumpravas pagasta pārvaldes vadītāja AIVARA SAMSONA uzruna
-Svētku koncerts un lustes ar folkloras kapelu KARIKSTE
-Mūzikas instrumentu gatavošanas RADOŠĀ DARBNĪCA
-SVĒTKU ORĶESTRA dibināšana un performance
-Svētku noslēgumā – satikšanās pie BALTI klātiem galdiem. Aicinājums paņemt līdzi kādu cienastiņu!
Visi mīļi gaidīti!