Ābeļu kopšanas meistarklase11 Apr Tomes ābeļdārzs
09:00
11. aprīlī plkst. 9.00 Tomes ābeļdārzā norisināsies izglītojoša un praktiska meistarklase, uz kuru aicina Tomes pagasta iedzīvotāju padome sadarbībā ar profesionālu dārznieci Anitu Eglīti. Dalībniekiem būs iespēja iegūt vērtīgas zināšanas par ābeļu kopšanu – pareizu zaru apgriešanu, koku veidošanu un citiem sezonai aktuāliem darbiem. Praktiskajā daļā ikviens varēs iesaistīties ābeļdārza sakopšanā, pielietojot iegūtās zināšanas praksē. Līdzi jāņem: dārza šķēres, dārza cimdi, otas.