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Sestdiena, 04.07.2026 01:10
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Abstraktās glezniecības nodarbība "Šļakatu studija emociju gleznošana abstrakcijā"

19 Aug Ogres Vēstures un mākslas muzejs
11:00
Abstraktās glezniecības nodarbība "Šļakatu studija emociju gleznošana abstrakcijā"

Abstraktās glezniecības nodarbība "Šļakatu studija emociju gleznošana abstrakcijā"

19 Aug Ogres Vēstures un mākslas muzejs
11:00

19. augustā plkst. 11.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks abstraktās glezniecības nodarbība “Šļakatu studija emociju gleznošana abstrakcijā”. Dalībnieki iepazīs abstraktās mākslas principus un radīs savus mākslas darbus, izmantojot emocijas, kustību un spontānu krāsu mijiedarbību kā radošās izteiksmes līdzekļus. Nodarbības laikā tiks diskutēts par sajūtām un asociācijām, ko rada abstraktā māksla, kā arī par to, kā māksla var kalpot kā emocionālās pašizpausmes veids. Dalībnieki klausīsies arī mākslinieces stāstījumā par radošo pieredzi dažādās pasaules valstīs un darbu Latvijas Nacionālajā operā un baletā. Darbnīcu vadīs vizuālās komunikācijas māksliniece Auce Biele.

Darbnīca notiks aktivitāšu ciklā "Māksla kustībā – vasara Ogrē" bērniem un jauniešiem. Cikla programma veidota kā iedvesmojoša un izzinoša pieredze, kurā dalībniekiem ir iespēja ne tikai radoši darboties, bet arī iepazīt dažādas mākslas formas, uzdot jautājumus profesionāliem māksliniekiem un iepazīties ar viņu darba ikdienu, radošo ceļu un profesijas specifiku.

Pieteikšanās: zvanot pa tālruni 20217889 vai rakstot uz . Ieejas maksa: 3 eiro. Visus materiālus nodrošina muzejs. Lūgums norādīt dalībnieka vārdu, vecāku kontakttālruni un atbildīgo personu.

Nodarbību noslēgumā tiks organizēta dalībnieku labāko darbu izstāde, sniedzot iespēju publiski parādīt radošā procesa rezultātus. Izstāde būs apskatāma pakāpeniski, sākot no pirmās darbnīcas dienas līdz 13. septembrim.

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