Aicina ģimenes ar bērniem uz bezmaksas radošajām darbnīcām

Ogres Centrālajā bibliotēkā leļļu filcēšanas darbnīcas notiks 14. jūnijā no plkst. 11.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00. Animācijas darbnīcas notiks 15. jūnijā no plkst.11.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00. Ēnu teātra darbnīca 17. jūnijā no plkst. 11.00 līdz 14.00.

Pastaigā pa Ogres Zilajiem kalniem 13. jūnijā no plkst. 11.00 līdz 15.00 aicinām piedalīties ne tikai Ogres novada ģimenes, bet gaidām ciemos arī citu kopienu ģimenes!

Pieteikties var gan bērni individuāli, gan kopā ar vecākiem. Bērnu vecumam jābūt vismaz 7 gadi, ja bērns darbnīcās piedalās bez vecākiem. Pieteikties e-pastā: vai aizpildot veidlapu šeit: Dalība darbnīcās bez maksas. Vietu skaits ierobežots.

Projektu "7 gaismas stari" īsteno biedrība “Attīstības un inovācijas mācību centrs” no 2022. gada 2. maija līdz 30. septembrim. Projekta meistardarbnīcās piedalās 7 dažādu kopienu – Ramatas, Ķoņu, Mazsalacas, Rūjienas, Vērša, Valmieras SOS bērnu ciemata un Ogres novada ģimenes. Katrā no kopienām notiks animācijas, ēnu teātra un mākslas meistarklases. Katra kopiena organizē vienu sportisku, radošu vai izzinošu aktivitāti, kas to īpaši raksturo. Aktivitātēs aicināti piedalīties pārējo kopienu dalībnieki. Projekta mērķis ir veicināt ģimenēm draudzīgas vides veidošanu.

Sekojiet informācijai par darbnīcu norisi katrā no 7 kopienām projekta “7 gaismas stari” mājas lapā šeit:

Projekta sadarbības partneri: Valmieras novada pašvaldība, Mazsalacas vidusskola, Jauniešu organizācija "Ligzda", Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija,Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēka Mazsalacas pilsētas bibliotēka, biedrība "Projektu darbnīca kopienām", Ogres Centrālā bibliotēka.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

#ĢimeneiDraudzīgi

#SIFAtbalstaĢimenes

Informāciju sagatavoja Ieva Vītoliņa, projekta “7 gaismas stari” vadītāja