PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas Emīla Dārziņa mūzikas skolas simfoniskais orķestris 2020. gadā atzīmēja savu 70 gadu pastāvēšanas jubileju! Pēc ilgstošās pandēmijas laika dīkstāves nu atkal orķestris var īstenot iecerētos muzikālos sapņus kopā ar savu ilggadējo uzticamo diriģentu un galveno māksliniecisko vadītāju Andri Vecumnieku, un šim pavasarim sagatavojis jaunu koncertprogrammu Klasicisms no Rosīni līdz Haidnam, kas īstenots Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta Vivat Schola, Vivat Musica! ietvaros. Jā, tieši tā – esi sveicināta, skola, esi sveicināta, mūzika! Mēs visi esam priecīgi atgriezties skolā un mūzikā, būt klāt, būt blakus, būt kopā!
Šī gada pirmo koncertu 13.aprīlī EDMS simfoniskais orķestris sniegs Ogres Mūzikas un mākslas skolas Lielajā zālē. Koncertā skanēs V. A. Mocarta mūzika - Uvertīra operai “Bēgšana no serāla” un 21. klavierkoncerts Do mažorā (solists EDMS III. kursa audzēknis Daniils Mickevičs, ped. Ilze Treija), Dž. Rosīni Introdukcija, tēma un variācijas klarnetei ar orķestri (soliste II. kursa audzēkne Anna Marija Kubecka, ped. Gunārs Kļaviņš) un J. Haidna 100. simfonija.
Ar optimismu, vitalitāti un dzīvesprieku piesātinātā koncertprogramma piemērota visai ģimenei. Nāciet, klausieties, izbaudiet!
Ieeja koncertā bez maksas.
NMV Emīla Dārziņa mūzikas skolas simfoniskais orķestris - orķestris ar jaunības degsmi un patiesu iedvesmu!
Informāciju sagatavoja Agneta Volkova, PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skolas simfoniskā orķestra projektu vadītāja