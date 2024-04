Aicina uz izstādes "Retro Rasas krāsās" atklāšanu Ogres Centrālajā bibliotēkā

Aicinām uz ģimenisku salidojumu 16.septembrī 17.00 -19.00 Ogres Centrālās bibliotēkas skaistajā telpā. Gaidām esošos un jau izaugušos, uzmirdzējušos un ilgstoši pulētos dārgakmeņus – dalībniekus un vecākus, atbalstītājus un pedagogus.



PROGRAMMĀ :

-dzīvas sarunas ar pieaugušo mākslas studentiem, un Rasas krāsās izaugušiem, nu jau jaunajiem māksliniekiem, kuri mācības turpina mākslas augstskolās Latvijā un pasaulē;

-Rasas krāsu mākslas pedagogu atmiņu zibšņi;

-video sveicieni no mākslas studentes Lielbritānijā;

-video no “Rasas krāsu” sākotnes līdz mūsdienām – 2009.- 2022.

Izstādē “RETRO Rasas krāsās” bērnu, jauniešu un pieaugušo oriģināldarbos no 2011.- 2022.g. ir ietvertas dažādas aktuālas tēmas un apmēram 20 vizuāli plastiskās mākslas tehniku veidi.Tēmu loks ir plašs un daudzveidīgs.Tie ir stāsti par lielā un mazā kosmosa izpratni sevī, dabā un apkārtējā pasaules telpā.



Informāciju sagatavoja Lauma Palmbaha, mākslas studijas “Rasas krāsas” pedagoģe, māksliniece