Aicina uz Ogres novada uzņēmēju tirdziņu 12. novembrī

Ogres novada uzņēmēju tirdziņā pašu izaudzēto, darināto vai saražoto pircējiem piedāvās vairāk kā 20 vietējie ražotāji un 4 skolēnu mācību uzņēmumi no Ogres.



Īpašu noskaņu uzburt palīdzēs arī dzīvā mūzika, apmeklētājus priecēs mūziķis Kārlis Derums.



Pasākuma laikā, apmeklētājiem balsojot, būs iespēja noteikt labāko tirgotāju, kā arī piedalīties novada uzņēmēju sarūpēto dāvanu izlozē no bagātīgā “Uzņēmēju dāvanu groza”.



Lauku labumus – bioloģiski audzētos cepamķirbīšus un citus dārzeņus svaigā un pārstrādātā veidā no Lauberes atvedīs zemnieku saimniecība “Stūrīši”, bet ZS “Saliņas” pircējiem piedāvās dažādus kūpināta siera veidus. Tiem, kuriem kārojas svaigais mājās gatavotais siers, varēs izvēlēties no “Lapsu mājas siers” plašā garšu sortimenta.



Kas gan tas par tirgu bez kārtīgas rupjmaizes un kūpinājumiem? ZS “Bricēni” piedāvās mājās ceptu maizi, kas gatavota ar ieraugu un citus gardumus – bulciņas, plātsmaizi, kliņģerīšus. Bet kūpinātu gaļu, desas un citus gaļas izstrādājumus tirgos ZS “Stradi”.



Ogresgala pagasta zemnieku saimniecība “Mētras” stendā varēs atrast sulu, sīrupu, džemus no bioloģiski audzētajām cidonijām, kā arī sukādes, pastilas un īpašu veselīgo našķi augļu-ogu čipsus. Bet tiem, kuriem kārojas, kas patiesi salds, plašā izvēlē būs ar rokām gatavotie šokolādes saldumi - šokolādes tāfelītes, trifeles un konfektes no “Rembates šokolādes”, kā arī ar īpašu rūpību gatavotie zefīri, šokolāde un piparkūkas no “Ivetas piparkūkas”.

Dažādu - kā saldu, tā sāļu cepumu veidus un citus gardumus tirdziņam sarūpējusi būs “Dailas konditoreja” no Lēdmanes. Neiztikt arī bez izslavētajiem cepumiem “Riekstiņi” ar iebiezināto pienu, ko cep “Māris&Co” ceptuvē Jumpravā un daudzu iemīļotajām gardajām un skaistajām “Ķeipenes piparkūkas” piparkūkām ar dabīgo glazūru.



Simts un vienas garšas ceļojumā aizvedīs “Manas garšas” ar dažādajiem pašu ražotajiem garšvielu maisījumiem un tējām. No Ikšķiles piedalīsies “Mamma rieksto”, kas pircējiem piedāvās dažādus riekstu un sēklu sviestus, kā arī konditoreja “Rūberts” ar saviem kārumiem.

Tirdziņā būs nopērkami arī novadā tapuši dzērieni baudīšanai svētkos vai atpūtas brīžos. Par to parūpēsies vīna darītava “Lauskis” no Lēdmanes un “Turkalnes Muižas Klēts sidra un alus darītava” .



Būs nopērkamas arī skaistas lietas sev vai dāvināšanai. Noskaņu mājās palīdzēs radīt skandināvu dizaina sveces, kas top “Un:Te Candles” darbnīcā Ķegumā. Īpaša dizaina eko sojas sveces varēs iegādāties ogrēnietes Alises izlolotās idejas un zīmola “Candle Lights” stendā. “Trejdeviņi” pircējiem piedāvās dažādus zāļaugu ziepes, kremus un ziedes, kas tiek ražotas Suntažos.



Ērtus mājas tērpus, siltus kardiganus, elegantas kleitas piedāvās apģērbu zīmols “KRAAA” no Ogres. Kvalitatīvus adījumus visai rudenīgajam laikam un ziemai tirdziņā varēs atrast adījumu zīmola “MaiMai” no Ikšķiles stendā. Ogrē šūtās cepures un šalles bērniem, kā arī skaistas kleitas dāmām piedāvās jaunais zīmols “M&S”. Burvīgas īpaša dizaina koka un stikla rotas varēs atrast zīmola “Maarma” stendā.



Īpaši aicinām atbalstīt skolēnu mācību uzņēmumus - “AURA” “Today fot Tommorow” “Mad Five” “happyBy”. Katrs no tiem rādīs savas izlolotās idejas - auduma somu ar izņemamu ūdensnecaurlaidīgu kabatu, auduma maisiņus no dabīgiem otrreiz pārstrādājamiem materiāliem un sojas vaska drāniņas produktu uzglabāšanai, kāršu spēli, kurā jāveido smieklīgas situācijas un jāveic dažādi izaicinājumi un apsveikumu kartiņas mīļiem vārdiem un laba vēlējumiem.



Aicinām apmeklēt tirdziņu un atbalstīt ar saviem pirkumiem vietējos uzņēmējus.

Uz tikšanos, tirdziņa organizatori “Ogres Attīstības Biedrība” un projekts “Ogre rullē”.