Izstādi atklājām ar OMMS 1. klases klavierspēles audzēknes Paulas Ivuškānes (sk. Sarmīte Reneslāce) priekšnesumu.
Izstādē apskatāmie darbi ir ļoti koši un saulaini, krāsu bagātība liecina par tuvojošos vasaru. Šeit var apskatīt gan zīmējumus un gleznojumus, gan keramikas pulciņā tapušos darbus, gan kokapstrādes un citus radošus darinājumus.
Izstāde apskatāma no 26. aprīļa līdz 13. maijam OMMS Izstāžu zālē (Brīvības iela 11).
Darba laiki: P., O., T., C., Pk. no plkst. 10.00 - 19.00
Paldies visiem interešu izglītības skolotājiem:
Astrīdai Mazulei, Elīnei Bukai, Baibai Vaivadei, Kristīnei Jukmanei, Gitai Līkumai, Inesei Karpovai, Ingunai Strazdiņai, Zanei Raičenokai-Raišonokai, Žanetei Žvīgurei, Rihardam Tontegodem, Aleksandram Kašam un Lienai Valeskalnai.
Fotogalerija šeit:
Informāciju sagatavoja Diāna Liepiņa, OMMS kultūras pasākumu organizatore