Aicina uz uztura nodarbību "Dabīgu vitamīnu avoti slimību profilaksei"
7
Apr
18:30
Šī gada 7. aprīlī plkst. 18:30 Oveselība sadarbībā ar Ogresgala Tautas namu aicina uz uztura nodarbību "Dabīgu vitamīnu avoti slimību profilaksei", kurā kopā ar uztura speciālistu diskutēsim par pazīmēm, kas norāda uz vitamīnu trūkumu organismā, vitamīnu saturu dažādos pārtikas produktos, cik daudz jāapēd noteikti produkti, lai saņemtu dienas vitamīnu devu, dabīgu vitamīnu avotu lomu slimību profilaksē, kā arī kopīgi noskaidrosim dažādus produktu integrēšanas veidus un praktiskus ieteikumus efektīvākai dabīgu vitamīnu uzņemšanai vienkāršā ikdienas uzturā.