Aicina uz uztura nodarbību "Dabīgu vitamīnu avoti slimību profilaksei"

Aicina uz uztura nodarbību "Dabīgu vitamīnu avoti slimību profilaksei"

Šī gada 7. aprīlī plkst. 18:30 Oveselība sadarbībā ar Ogresgala Tautas namu aicina uz uztura nodarbību "Dabīgu vitamīnu avoti slimību profilaksei", kurā kopā ar uztura speciālistu diskutēsim par pazīmēm, kas norāda uz vitamīnu trūkumu organismā, vitamīnu saturu dažādos pārtikas produktos, cik daudz jāapēd noteikti produkti, lai saņemtu dienas vitamīnu devu, dabīgu vitamīnu avotu lomu slimību profilaksē, kā arī kopīgi noskaidrosim dažādus produktu integrēšanas veidus un praktiskus ieteikumus efektīvākai dabīgu vitamīnu uzņemšanai vienkāršā ikdienas uzturā.

Vietu skaits ierobežots, tādēļ pieteikšanās obligāta, rakstot  vai


Oveselība pasākumu organizē, īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031).

Informāciju sagatavoja Oveselība

