Izrāde veidota, iedvesmojoties no leģendārā rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa darbu varoņiem un dialogiem, tāpēc skatītājiem būs iespēja ne tikai baudīt izrādi, bet arī minēt, no kuras Blaumaņa lugas vai stāsta nāk dzirdētie teksti un tēli. Mūsdienīgā un asprātīgā interpretācijā satiksies daudzi iemīļoti Blaumaņa varoņi – Ābrams, Trīne, Made, Brencis, Pindace, Tomulīte, Joske un Zāra. Vasarīga noskaņa, humors un teātra burvība pašā vasaras pilnbriedā – īsi pirms Jāņiem!
Ieeja bez maksas. Lietus gadījumā izrāde nenotiks.