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Ainārs, Uva, Zigfrīds
Sestdiena, 13.06.2026 15:10
Ainārs, Uva, Zigfrīds

Amatierteātra "Jaunjelgavas spēlmaņi" izrāde "Spēlējam Rūdolfu Blaumani!"

18 Jūn Birzgales Rūķu parka estrāde
20:00
Amatierteātra "Jaunjelgavas spēlmaņi" izrāde "Spēlējam Rūdolfu Blaumani!"

Amatierteātra "Jaunjelgavas spēlmaņi" izrāde "Spēlējam Rūdolfu Blaumani!"

18 Jūn Birzgales Rūķu parka estrāde
20:00

18. jūnijā plkst. 20.00 Birzgales Rūķu parka estrādē amatierteātris “Jaunjelgavas spēlmaņi” aicina uz aizraujošu un atraktīvu viesizrādi – Egīla Šņores lugu “Spēlējam Rūdolfu Blaumani!”. Režisors – Kārlis Lišmanis.

Izrāde veidota, iedvesmojoties no leģendārā rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa darbu varoņiem un dialogiem, tāpēc skatītājiem būs iespēja ne tikai baudīt izrādi, bet arī minēt, no kuras Blaumaņa lugas vai stāsta nāk dzirdētie teksti un tēli. Mūsdienīgā un asprātīgā interpretācijā satiksies daudzi iemīļoti Blaumaņa varoņi – Ābrams, Trīne, Made, Brencis, Pindace, Tomulīte, Joske un Zāra. Vasarīga noskaņa, humors un teātra burvība pašā vasaras pilnbriedā – īsi pirms Jāņiem!

Ieeja bez maksas. Lietus gadījumā izrāde nenotiks.

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