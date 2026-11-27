Koncertprogramma apvienos divas šķietami atšķirīgas muzikālās pasaules – kamerdziesmas smalko iekšējo telpu un operas skatuvisko ekspresiju, ko vieno kopīga būtība – cilvēka balss kā emociju un stāsta nesēja, kas gan intīmā tuvplānā, gan dramatiskā intensitātē runā par dvēseles ilgām, spēku un arī vientulību.
Koncertprogrammas pirmā daļa veltīta Francim Šūbertam (1797-1828) – vienam no izcilākajiem agrīnā romantisma laikmeta pārstāvjiem, kas izceļas ar apbrīnojamu melodijas izjūtu un dziļu emocionālo izteiksmi. Franča Šūberta dziesmas ir kā dvēseles ainavas – niansēti un melodiski piesātināti psiholoģiskie portreti, kas caur tekstu un melodiju atklāj cilvēka iekšējo pasauli un tās pārdzīvojumus emocionāli koncentrētās miniatūrās. Tām pretstatā skanēs latviešu komponista Emīla Dārziņa (1875-1910) darbi, kuri, būdami līdzvērtīgi melodiskumā, ļaus koncertā ieskanēties latviešu tautasdziesmu motīviem un nacionālās atmodas idejām.
Koncerta otrajā daļā klausītājiem tiks piedāvātas 18. un 19. gadsimta operu ārijas un dueti, kas ļaus piedzīvot ne tikai drāmu, kaisli un likteņa spriedzi, bet arī vokālās meistarības un interpretācijas intensitāti. Džuzepes Verdi varoņu iekšējie konflikti, Volfganga Amadeja Mocarta psiholoģiskā niansētība, Šarla Guno romaniskais krāšņums, kā arī Franča Lehāra šarms asi kontrastēs ar Franča Šūbertu intimitāti, vienlaikus atklājot darbu kopīgās iezīmes – cilvēku savas dziļākās būtības priekšā.
Biļešu cena 18,00 eiro, 15,00 eiro ar Ogres novadnieka karti/lietotni