Andris Baltacis monoizrādē "Muzikants ir cilvēks" Ogrē

“Vairāk nekā trīs gadu desmitus, muzicējot un piedaloties ļaužu godos un svinībās, piedzīvoti dažādi notikumi ļoti plašā emociju amplitūdā – no kuriozām situācijām līdz smeldzīgai asarai. Ar laiku tie folklorizējas, bagātinās ar izskaistinājumiem un pārtop teju par anekdotēm. Šie stāsti ir pelnījuši būt apkopoti, lai nenonāktu zudībā un dotu iespēju paraudzīties uz muzikantiem kā cilvēkiem – radošiem, muzikāliem un sirsnīgiem,” tā monoizrādes idejas autors un izpildītājs Andris Baltacis.



No muzikanta sagaida daudz. Andrim Baltacim, kuru vairāk atpazīst kā dziedātāju, būšana uz skatuves ir ļoti nozīmīga daļa no profesionālās darbības. Ir apgūtas vokālās prasmes Daugavpils Mūzikas vidusskolā, aktiermeistarība un režijas zinības gūtas Sanktpēterburgas Teātra akadēmijā, un tomēr ikreiz – vai tā būtu vairāku simtu klausītāju pilna zāle, vai nelielas svinības jubilāra tuvāko radu lokā – ir jāpiedomā gluži kā tai senā dziesmā: “Tfu, tfu, ka tik kas nenotiek!” Bet notiek! Un labi, ka tā!



Biļetes - www.bilesuparadize.lv.