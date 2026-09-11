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Animācijas filma "Ķepu patruļa: dinozauru filma"

20 Sep Ogres novada Kultūras centrs
11:00
Animācijas filma "Ķepu patruļa: dinozauru filma"

Animācijas filma "Ķepu patruļa: dinozauru filma"

20 Sep Ogres novada Kultūras centrs
11:00

20. septembrī plkst. 11.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē būs iespēja noskatīties animācijas filmu "Ķepu patruļa: dinozauru filma". Pēc tam, kad Ķepu patruļas kuģis iekļūst noslēpumainā vētrā, kucēni veic avārijas nosēšanos uz neizzinātas tropiskas salas, kur dzīvo… dinozauri! Viņi satiek Reksu, kucēnu, kurš gadiem ilgi ir iesprūdis uz salas un ir kļuvis par ekspertu visā, kas saistīts ar dinozauriem. Kad Ķepu patruļas galvenais sāncensis - mērs Hamdingers - izraisa milzīga, snaudoša vulkāna izvirdumu, kucēniem būs jāveic dinozauru izmēra glābšanas operācija.

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