Sestdiena, 25.07.2026 02:32
Jēkabs, Žaklīna
Sestdiena, 25.07.2026 02:32
Jēkabs, Žaklīna

Animācijas filma "Laimīgie" un tikšanās ar filmas radošo komandu

1 Sep Ogres novada Kultūras centrs
13:00
Animācijas filma "Laimīgie" un tikšanās ar filmas radošo komandu

Animācijas filma "Laimīgie" un tikšanās ar filmas radošo komandu

1 Sep Ogres novada Kultūras centrs
13:00

1. septembrī plkst. 13.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē būs skatāma animācijas filma "Laimīgie" un notiks tikšanās ar filmas radošo komandu.

Lai izglābtu brāli un neredzētas sugas radījumu Pūkainīti, Elizabete uzdrošinās iepazīt Venecuēlas džungļu noslēpumus. 

Biļetes: 5 eiro, 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.

mceu_13533336811784918464984.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.