Lai izglābtu brāli un neredzētas sugas radījumu Pūkainīti, Elizabete uzdrošinās iepazīt Venecuēlas džungļu noslēpumus.
Biļetes: 5 eiro, 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.
1. septembrī plkst. 13.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē būs skatāma animācijas filma "Laimīgie" un notiks tikšanās ar filmas radošo komandu.
Lai izglābtu brāli un neredzētas sugas radījumu Pūkainīti, Elizabete uzdrošinās iepazīt Venecuēlas džungļu noslēpumus.
Biļetes: 5 eiro, 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.