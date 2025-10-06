Animācijas filma "Lepnā princese"

Tālu jo tālu karalistē dzīvoja skaistā princese Krasomila. Tā kā jaunai meitenei nav pārāk interesanti pārvaldīt veselu karaļvalsti, visas garlaicīgās karaļvalsts lietas tika uzticētas viņas padomdevējiem. Nogaršojuši varu, viltīgie padomnieki izdomāja plānu, kā sagrābt visu karaļvalsti. Viņi nolēma apprecināt princesi ar vāju un bezpersonisku princi, kuram nebija nodoma valdīt. Viņi atrod šādu princi, bet lepnā Krasomila viņu izsmej un atsakās viņu apprecēt.
Biļetes cena: 4 eiro, ar novadnieka karti - 3 eiro.