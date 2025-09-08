Animācijas filma "Mana dīvainā ģimenīte"

Pirmdiena, 08.09.2025 22:15
18. septembrī plkst. 19.00 Ogresgala Tautas namā būs skatāma animācijas filma ģimenei “Mana dīvainā ģimenīte”.

Betijai drīz būs 13, un viņa ir izvēles priekšā – būt normāla, kā to vēlas viņas māte, vai kļūt tikpat fantastiski neparasta, kāda ir pārējā viņas ģimene. Lai to panāktu, viņai jāapgūst burvestības. 

Betijas izvēles aizkaitina atriebīgu karali, pakļauj viņas ģimeni nāves briesmām un noved līdz dumpim pret burvju ienaidnieku vadoni. Kad Betija uzzina patiesību par burvju pasaules mantojumu, viņa atklāj, ka savādais, maģiskais un muzikālais ir daļa no tā, ko nozīmē būt par Betiju Fladu.

Biļetes cena: 4 eiro, ar novadnieka karti 3 eiro.

