Biļešu cenas: 4 eiro, ar Ogres novadnieka karti vai lietotni - 3 eiro.
15. janvārī plkst. 19.00 Ogresgala Tautas namā būs iespēja noskatīties animācijas filmu "Rūķi atgriežas atkal". Helvijas pasaule sagriežas kājām gaisā, kad viņa atklāj, ka pastāv tehniski attīstītu rūķu banda no Vīnes, kas pretstatā Helvijas klanam ir nepārspējami jautrības un piedzīvojumu meklētāji. Vai Helvijas draudzība ar Bo, jaunāko no rūķu bandas, spēs samierināt abus rūķu klanus pēc vairāk nekā 250 gadu pārtraukuma?
