Svētdiena, 04.01.2026 15:39
Ilva, Ilvita, Spodra
Svētdiena, 04.01.2026 15:39
Ilva, Ilvita, Spodra

Animācijas filma "Rūķi atgriežas atkal"

15 Jan Ogresgala Tautas nams
19:00
Animācijas filma "Rūķi atgriežas atkal"

Animācijas filma "Rūķi atgriežas atkal"

15 Jan Ogresgala Tautas nams
19:00

15. janvārī plkst. 19.00 Ogresgala Tautas namā būs iespēja noskatīties animācijas filmu "Rūķi atgriežas atkal". Helvijas pasaule sagriežas kājām gaisā, kad viņa atklāj, ka pastāv tehniski attīstītu rūķu banda no Vīnes, kas pretstatā Helvijas klanam ir nepārspējami jautrības un piedzīvojumu meklētāji. Vai Helvijas draudzība ar Bo, jaunāko no rūķu bandas, spēs samierināt abus rūķu klanus pēc vairāk nekā 250 gadu pārtraukuma?

Biļešu cenas: 4 eiro, ar Ogres novadnieka karti vai lietotni - 3 eiro.

mceu_30101796511767527548450.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?