Animācijas filma "Sirds likums" Lēdmanē un Tomē

2. martā plkst. 11.00 Lēdmanes Tautas namā un plkst. 15.00 Tomes Tautas namā būs iespēja noskatīties animācijas filmu “Sirds likums”. Kādā tālā karaļvalstī dzīvoja Karalis un Princese. Dzīve ritēja rāmi un paredzami, pavalstnieki gatavojās karaļmeitas kāzām. Kādu nakti Princese pils dārzā sastapa Svešinieku, kurš viņu apveltīja ar neparastu dāvanu, un no šī brīža viss sagriezās kājām gaisā. Krāšņajā pasakā par drosmi un mīlestību Princese aizbēg no mājām, viņas līgavaini Princi un draugu Kaķi gaida izaicinoši piedzīvojumi, guvernante Gaigala mēģina vest pie prāta satraukto Karali, un visiem jāuzmanās no varaskārajiem Vilkiem.