Animācijas filma "Tauriņa stāsts" Lēdmanē

10. februārī plkst. 11.00 Lēdmanes Tautas namā tiks izrādīta animācijas filma "Tauriņa stāsts". Sirsnīgs stāsts par drosmīgo, mīlīgo un nedaudz neveiklo vienspārna tauriņu Patriku, kurš dodas ceļojumā ar saviem labākajiem draugiem - smieklīgo kāpuru Marti un asprātīgo Dzeniferu. Patrikam ir jākļūst par varoni, taču no sākuma viņam ir jāieskatās acīs savām bailēm, jāpieņem sava unikalitāte un jātiek pāri savām bailēm, cīnoties ar dabas stihijām, izvairoties no ļaunām un izsalkušām vārnām, kuras to vien vēlas kā atriebties.