15. maijā, Starptautiskajā ģimeņu dienā, pl. 12.00 Lēdmanes Tautas namā animācijas filma visai ģimenei CEĻOJUMS UZ MĒNESI.

Kad Pītera mazā māsiņa Anna apņemas palīdzēt vaboles kungam atrast pazudušo sievu, viņu nolaupa ļaunais Mēness Vīrs un nu Pīteram jādodas brīnumainā glābšanas piedzīvojumā uz noslēpumainu vietu – Mēnesi. Šajā fantastiskajā ceļojumā Pīters nonāk Zvaigžņu pļavā, kur satiek miegaino Smilšu Vīru, kurš zina stāstīt, ka tikai Nakts Fejas rīkotajās vakariņās mākoņu pilī viņi var noskaidrot, kur atrodas Anna – diemžēl visiem vietas nepietiek.

Filma dublēta latviešu valodā, garums 1h 25 min.

Biļetes cena 2 eiro.

