Kad Pītera mazā māsiņa Anna apņemas palīdzēt vaboles kungam atrast pazudušo sievu, viņu nolaupa ļaunais Mēness Vīrs un nu Pīteram jādodas brīnumainā glābšanas piedzīvojumā uz noslēpumainu vietu – Mēnesi. Šajā fantastiskajā ceļojumā Pīters nonāk Zvaigžņu pļavā, kur satiek miegaino Smilšu Vīru, kurš zina stāstīt, ka tikai Nakts Fejas rīkotajās vakariņās mākoņu pilī viņi var noskaidrot, kur atrodas Anna – diemžēl visiem vietas nepietiek.
Filma dublēta latviešu valodā, garums 1h 25 min.
Biļetes cena 2 eiro.