Animācijas filmu programmā "ZELTA LIELDIENAS" ir iekļautas trīs Animācijas Brigādes filmiņas pirmsskolas un sākumskolas bērniem:
-tikko filmu festivāla Lielais Kristaps pirmizrādi piedzīvojusi animācijas filma "Dusmukule". Divi zēni atrod kādu neparastu plastmasas maisiņu ar norautu rokturi. Izrādās, tas ir dzīvs, kustīgs un pikts, jo kļuvis nevienam nederīgs. Dusmukule kopā ar abiem puišiem cenšas atrast jaunu dzīves jēgu un pielietojumu daudziem citiem cilvēku izlietotajiem plastmasas maisiņiem, kas aiz bezdarbības kļuvuši par īstiem huligāniem;
-animācijas filmiņa "Zaķu lielā" diena. Paslinkais Zaķēns ir nepatīkami pārsteigts par kāda pavasara rīta pēkšņo rosību savās mājās. Viņš ne tikai tiek iztraucēts no miega, bet arī iesaistīts dažādu, līdz šim nepiedzīvotu uzdevumu veikšanā. Došanās uz vistu kūti pēc olām izvēršas bīstamā piedzīvojumā. Lai glābtu Lieldienas, mazajam garausim nākas pārvarēt gan savu slinkumu un bailes, gan noticēt brīnumainā saules zaķa klātbūtnei;
-un animācijas filmiņa "Eži un lielpilsēta". Kādā pavasara rītā zvēri pamostas no ziemas miega un atklāj, ka meža vietā ir uzcelta pilsēta. Ikviens saprot, ka jāmeklē jaunas izdzīvošanas iespējas, un eži izdomā, kā zvēri var nopelnīt naudu no cilvēkiem. Taču vajadzīgs arī plāns, kā atgūt mežu.
Ieejas maksa 2 eiro.