“Bez filca cepures nevar būt eleganta sieviete!” – šī pārliecība raksturoja sava laikmeta estētiku un profesionālo pieeju. Cepures tika izgatavotas no augstvērtīga filca – kazu, aitu, merino, trušu un zaķu vilnas, ar minimālu ķīmisko šķiedru piejaukumu. Modes tendences mainījās un tām sekoja arī dizainere, kas, ilgstoši strādājot “Rīgas filcā”, ir radījusi vairākus simtus etalonu. Visu mūžu paralēli darbam cepuru fabrikā viņa nodarbojās ar glezniecību.
Izstādē tiks eksponētas cepures no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma, batikas no mākslinieces kolekcijas, kā arī žurnāla “Rīgas Modes” attēlu kopijas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas.
Izstāde apmeklētājiem būs pieejama no 13. marta līdz 14. jūnijam. Izstādes atklāšanas dienā – ieeja bez maksas.