Arno Jundzes grāmatas "Kārļa grāmata" atvēršanas svētki28 Mar Ogres Centrālā bibliotēka
28. martā plkst. 13.00 Ogres Centrālajā bibliotēkas Jauniešu lasītavā notiks Arno Jundzes jaunākās grāmatas "Kārļa grāmata" atvēršanas svētki. Kā stāsta grāmatas autors, “Kārļa grāmata” savā ziņā ir goda parāds, kas beidzot Kārlim Veidenbaumam ir atdots, jo būtu netaisni neizstāstīt par cilvēku, kurš mums, lasītājiem, iedeva Eduardu Veidenbaumu un bez kura klusajiem, nesavtīgajiem darbiem, visticamāk, mēs par tādu Eduardu Veidenbaumu diezin vai vispār šodien ko zinātu. Ieeja pasākumā ir bez maksas.