Mūsdienās pastāv informācijas pārbagātība masu medijos un sociālajos tīklos par dažādiem brīnumlīdzekļiem un brīnumdiētām. Konsultācijas laikā būs iespēja kopā ar praktizējošu uztura speciālistu kliedēt mītus, uzzināt pierādījumos un zinātnē balstītu informāciju un jaunākās tendences, vairāk noskaidrot par sev aktuālajām veselības problēmām, sakārtot savus ēšanas paradumus, kas ietekmē mūsu dzīves kvalitāti, kā arī ar dzīvesveida maiņas palīdzību mazināt veselības problēmas.
Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots, tāpēc interesenti aicināti reģistrēties nodarbībām savlaicīgi, sūtot pieteikumu uz e-pastu .
Oveselība nodarbību organizē, īstenojot ESF projektu “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031).
Informāciju sagatavoja Oveselība