Sacensību norises vieta un laiks
Sacensības tiek organizētas 5 posmos:
1.posms Lielvārdes sporta centrā 15.maijā plkst.10.00.
2.posms Ogres novada sporta centrā 22.maijā 10.00
3.posms Ikšķilē 29.maijā 10.00
4.posms Ķegumā 5.jūnijā 10.00
5.posms/fināls Ogresgalā 12.jūnijā 10.00
Dalībnieku pieteikšanās sacensībām
Komandu pieteikumus iesniedz dalībnieku treneris brīvā formā norādot komandas dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un līgu, kurā startēs , sūtot uz epastu vai whatsapp uz mob.29286441 vismaz 3 dienas pirms katra posma. Drīkst pieteikt dalību uzreiz visiem posmiem.
Dalība ir bez maksas.
Sacensību dalībnieki
Bērni un jaunieši, kuri dzimuši 2003.gadā un jaunāki un, kuri ir deklarēti Ogres novadā vai mācās Ogres novada izglītības iestādē.
Sacensību kārtība un izspēles sistēma
Dalībnieki(atsevišķi zēni un meitenes) spēlē 2 līgās- 1.līga amatieri, 2.līga iesācēji. Treneri paši nosaka, kurā līgā startēs dalībnieki, to norādot pieteikumā.
Katrā posmā pēdējās 2 komandas no 1.līgas sacenšas ar pirmajām 2 komandām no 2.līgas par palikšanu grupā.
Grupu turnīra izspēles sistēma tiek izspēlēta vadoties, no pieteikto komandu skaita un turnīra
organizatoru norādījuma.
Vērtēšana un apbalvošana
Katrā posmā tiek apbalvotas katras līgas 3 labākās komandas zēnu ne meiteņu konkurencē, bet finālposmā visa turnīra pirmo trīs vietu ieguvēji kopvērtējumā U14, U16, U18 un U20 vecuma grupās.
Kopvērtējumā tiek ņemti vērā 3 posmu labākie rezultāti. Vienāda rezultāta gadījumā tiek ņemti vērā arī pārējo posmu rezultāti.
Uzvarētāji katrā posmā saņem medaļas, bet finālposmā kausus un piemiņas balvas.
Atbildība
Dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli izvēlētajai slodzei.
Par nepilngadīgo personu veselības stāvokli un uzvedību atbild bērna vecāki vai aizbildņi.
Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai publiskajos materiālos.
Sacensību organizators
Ogres novada sporta centrs sadarbībā ar Lielvārdes sporta centru un Ogres volejbola klubu Ķirzaka
Galvenais tiesnesis Artūrs Mangulis, informācija pa tālruni 29286441
