No 1. septembra iestādē “Pūt vējiņi” darbojas Kaibalas grupas, kur dzīve notiek pēc Montesori pedagoģijas principiem.
Atvērto durvju pēcpusdiena5 Dec Iestādes "Pūt vējiņi" filiāle Kaibalā
16:00
5. decembrī no plkst. 16.00 Lielvārdes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” filiālē notiks atvērto durvju pēcpusdiena, kad ieinteresētie vecāki un bērni laipni gaidīti ciemos Kaibalā, lai iepazītos ar vidi un procesiem, kā šeit mācās un dzīvo pirmsskolnieki. Apmeklējumam vēlams pieteikties iepriekš pa tālr. 26108331.