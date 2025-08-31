Ballīte "Atpakaļ uz skolu" un filma "Mana dīvainā ģimenīte"

Svētdiena, 31.08.2025 22:30
31. augustā Krapes Tautas namā notiks ballīte "Atpakaļ uz skolu" – plkst. 14.00 kinofilma “Mana dīvainā ģimenīte”, pēc filmiņas būs iespēja tikt pie tetovējuma un piedalīties dažās aktivitātēs! Filmu varēs noskatīties arī 1. septembrī plkst. 11.00 Lēdmanes Tautas namā.

Biļetes cena uz filmu - 3 eiro. Lēdmanes pamatskolas pirmklasniekiem ieeja uz seansu Lēdmanē - brīva. Pasākumi Krapē pēc filmas - bez maksas.

