Baltā galdauta svētki Rembatē pie Tautas nama 4.maijā plkst.12.00. Par godu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienai svētku koncerts, kurā piedalās Mežotnes pagasta jauktais vokālais ansamblis “Mēs”, vadītāja Liene Gaile.


Plašāka informācija, zvanot 27884026, Liene.

Sliktos laika apstākļos pasākums notiks telpā.



Pasākumā tiks fotografēts un filmēts un materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

