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Sestdiena, 04.07.2026 01:10
Sandijs, Sandis, Uldis, Ulvis

Batikošanas darbnīca "Uzvelc savu kreklu"

8 Jūl Ogres Vēstures un mākslas muzejs
11:00
Batikošanas darbnīca "Uzvelc savu kreklu"

Batikošanas darbnīca "Uzvelc savu kreklu"

8 Jūl Ogres Vēstures un mākslas muzejs
11:00

8. jūlijā plkst. 11.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks batikošanas darbnīca “Uzvelc savu kreklu” tie-dye tehnikā. Dalībnieki, vērojot paraugdemonstrējumus, iepazīs dažādas batikas tehnikas – šablonu, tīto batiku un karstā vaska batiku. Tiks stāstīts par audumu krāsošanas tradīcijām senatnē un mūsdienās, dabisko krāsvielu ieguvi, kā arī nepieciešamajiem materiāliem un instrumentiem batikas darbu radīšanai. Praktiskajā daļā katrs dalībnieks radīs savu unikālu T kreklu tītās batikas tehnikā. Darbnīcu vadīs modes dizainere Liena Subatiņa–Brazeviča.

Darbnīca notiks aktivitāšu ciklā "Māksla kustībā – vasara Ogrē" bērniem un jauniešiem. Cikla programma veidota kā iedvesmojoša un izzinoša pieredze, kurā dalībniekiem ir iespēja ne tikai radoši darboties, bet arī iepazīt dažādas mākslas formas, uzdot jautājumus profesionāliem māksliniekiem un iepazīties ar viņu darba ikdienu, radošo ceļu un profesijas specifiku.

Pieteikšanās: zvanot pa tālruni 20217889 vai rakstot uz . Ieejas maksa: 3 eiro. Visus materiālus nodrošina muzejs. Lūgums norādīt dalībnieka vārdu, vecāku kontakttālruni un atbildīgo personu.

Nodarbību noslēgumā tiks organizēta dalībnieku labāko darbu izstāde, sniedzot iespēju publiski parādīt radošā procesa rezultātus. Izstāde būs apskatāma pakāpeniski, sākot no pirmās darbnīcas dienas līdz 13. septembrim.

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