Bea, Tomass un trusīši beidzot ir atraduši kopīgu valodu un vada mierīgu dzīvi laukos. Tomēr Pēterītis nespēj nosēdēt uz vietas – viņa dvēsele alkst piedzīvojumu. Tāpēc, izmantojot pagadījušos izdevību, mazais dumpinieks dodas iespaidu meklējumos uz pilsētu. Pēterīša lielā ģimene, riskējot ar visu, dodas viņu meklēt, un nu mazajam bēglim jāizlemj, kas viņam ir vissvarīgākais.
Režisors Will Gluck
Bez vecuma ierobežojuma
Filmas garums: 1 h 33 min.
Filmas pirmizrāde: 04.03.2022
Filma dublēta latviešu valodā.
Lūdzam ievērot visus fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumus.