Bērnu kino rīts Ķegumā

Pēc filmas būs tikšanās ar radošo komandu un Ķegumieti- Amēliju Gurovu, vienu no filmas galvenajām aktrisēm.
Filmas pamatā ir piedzīvojumu fantāzijas stāsts par zēna pieaugšanu, drosmi un spēju pieņemt atbildīgus lēmumus.
Vienpadsmitgadīgais Kristofers, kurš pēc mammas zaudējuma jūtas apjucis un vientuļš, nejauši atver portālu uz noslēpumainu pasaku pasauli. Kopā ar klasesbiedreni Kati un diviem šīs pasaules vēstnešiem – it kā no Šekspīra "Hamleta" lappusēm izbēgušajiem Rozenkrancu un Gildenšternu – viņam jārod drosme apturēt tumšo Dornbušu un pieņemt patiesību, lai izglābtu gan abas pasaules, gan sevi.
Pēc Arno Jundzes romāna "Kristofers un Ēnu Ordenis" motīviem.
Žanrs: Piedzīvojumu fantāzijas ģimenes spēlfilma
Filma veidota studijā F.O.R.M.A., kurā tapušas skatītāju iemīļotās ģimenes filmas “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”, “Ūdensbumba resnajam runcim”, “Mazie laupītāji” un “Vecā dārza noslēpums”.
Režisors inscenētājs: Oskars Morozs
Scenārija autori: Juris Kursietis, Oskars Morozs
Operators inscenētājs: Uldis Jancis
Mākslinieks: Toms Jansons
Specefektu mākslinieki: Māris Lagzdiņš, Oskars Morozs
Skaņu režisors: Jevgenijs Svjatovs
Kostīmu māksliniece: Renāte Vītola
Grima māksliniece: Gunda Zvirbule
Montāžas režisors: Oskars Morozs
Lomās: Roberts Bērziņš, Amēlija Gurova, Edgars Samītis, Kaspars Zvīgulis, Rūta Holendere, Anrijs Sirmais, Diāna Krista Stafecka, Ģertrūde Rubins, Uldis Anže, Tālivaldis Lasmanis, Anete Saulīte, Edgars Pujāts, Normunds Bērzs, Niks Ādamsons
Producents: Gatis Upmalis
Biļešu cena: 3,00 EUR, biļetes pieejamas Ķeguma TN kasē darba laikā.