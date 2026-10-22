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Bērnu kino rīts Ķegumā

25 Okt
12:00
Bērnu kino rīts Ķegumā

Bērnu kino rīts Ķegumā

25 Okt
12:00

25. oktobrī plkst. 12.00 Ķeguma Tautas namā notiks bērnu kino rīts - “Kristofers un divu pasauļu atslēga”.

Pēc filmas būs tikšanās ar radošo komandu un Ķegumieti- Amēliju Gurovu, vienu no filmas galvenajām aktrisēm.

Filmas pamatā ir piedzīvojumu fantāzijas stāsts par zēna pieaugšanu, drosmi un spēju pieņemt atbildīgus lēmumus.

Vienpadsmitgadīgais Kristofers, kurš pēc mammas zaudējuma jūtas apjucis un vientuļš, nejauši atver portālu uz noslēpumainu pasaku pasauli. Kopā ar klasesbiedreni Kati un diviem šīs pasaules vēstnešiem – it kā no Šekspīra "Hamleta" lappusēm izbēgušajiem Rozenkrancu un Gildenšternu – viņam jārod drosme apturēt tumšo Dornbušu un pieņemt patiesību, lai izglābtu gan abas pasaules, gan sevi.

Pēc Arno Jundzes romāna "Kristofers un Ēnu Ordenis" motīviem.

Žanrs: Piedzīvojumu fantāzijas ģimenes spēlfilma 

Filma veidota studijā F.O.R.M.A., kurā tapušas skatītāju iemīļotās ģimenes filmas “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”, “Ūdensbumba resnajam runcim”, “Mazie laupītāji” un “Vecā dārza noslēpums”.

Režisors inscenētājs: Oskars Morozs        
Scenārija autori: Juris Kursietis, Oskars Morozs
Operators inscenētājs: Uldis Jancis 
Mākslinieks: Toms Jansons
Specefektu mākslinieki:  Māris Lagzdiņš, Oskars Morozs
Skaņu režisors: Jevgenijs Svjatovs
Kostīmu māksliniece: Renāte Vītola
Grima māksliniece: Gunda Zvirbule 
Montāžas režisors: Oskars Morozs

Lomās: Roberts Bērziņš, Amēlija Gurova, Edgars Samītis, Kaspars Zvīgulis, Rūta Holendere, Anrijs Sirmais, Diāna Krista Stafecka, Ģertrūde Rubins, Uldis Anže, Tālivaldis Lasmanis, Anete Saulīte, Edgars Pujāts, Normunds Bērzs, Niks Ādamsons

Producents: Gatis Upmalis           

Biļešu cena: 3,00 EUR, biļetes pieejamas Ķeguma TN kasē darba laikā.

25. oktobrī plkst. 12.00 Ķeguma Tautas namā bērnu kino rīts - “Kristofers un divu pasauļu atslēga” Pēc filmas tikšanās ar radošo komandu un Ķegumieti- Amēliju Gurovu, vienu no filmas galvenajām aktrisēm.
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