Ceturtdiena, 09.10.2025 23:18
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:18
Elga, Elgars, Helga

Bērnu radošo darbu izstāde "ZĪMĒ, GLEZNO, RADI LIELDIENĀS"

ogresnovads.lv
7 Apr
10:13
Bērnu radošo darbu izstāde "ZĪMĒ, GLEZNO, RADI LIELDIENĀS"

Bērnu radošo darbu izstāde "ZĪMĒ, GLEZNO, RADI LIELDIENĀS"

ogresnovads.lv
7 Apr
10:13

Bērnu radošo darbu izstāde "ZĪMĒ, GLEZNO, RADI LIELDIENĀS" no 7. aprīļa līdz 30. aprīlim Lielvārdes Kultūras nama skatlogos.

Lielvārdes pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības audzēkņi ir sagatavojušies mūsu pilsētas rotāšanai un ar savu radošo izdomu radījuši darbus par Lieldienu tēmu.


Visus iesniegtos darbus no 7.aprīļa var apskatīt arī Lielvārdes Kultūras nama skatlogos un nama Facebook lapā.
Darbiņus atpakaļ paņemt varēs no 2. līdz 6. maijam Lielvārdes Kultūras namā.


Ikviens dalībnieks saņems saldu dāvaniņu no Lieldienu zaķa.
Dabas atmoda liek sarosīties. Iesaisties arī TU – pavasara gaidīšanas svētkos savā pilsētā!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?