Lielvārdes pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības audzēkņi ir sagatavojušies mūsu pilsētas rotāšanai un ar savu radošo izdomu radījuši darbus par Lieldienu tēmu.
Visus iesniegtos darbus no 7.aprīļa var apskatīt arī Lielvārdes Kultūras nama skatlogos un nama Facebook lapā.
Darbiņus atpakaļ paņemt varēs no 2. līdz 6. maijam Lielvārdes Kultūras namā.
Ikviens dalībnieks saņems saldu dāvaniņu no Lieldienu zaķa.
Dabas atmoda liek sarosīties. Iesaisties arī TU – pavasara gaidīšanas svētkos savā pilsētā!