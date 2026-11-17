Svinot Latvijas valsts svētkus, baudīsim muzikālus priekšnesumus un svinīgi atklāsim bērnu stāstu un zīmējumu burtnīcu „Reiz Tīnūžu muižā”!
Tā būs iespēja iepazīt Tīnūžu muižas vēsturi caur bērnu iztēli, radošumu un īpašo skatījumu, atklājot stāstus, kas tapuši, iedvesmojoties no mūsu kultūrvēsturiskā mantojuma.
Svētku koncertā piedalīsies:
Vokālā grupa „Anima Solla”, mākslinieciskā vadītāja Mārīte Puriņa;
Bērnu vokālā studija „Tī Mažors”, mākslinieciskā vadītāja Anna Rudzīte;
Instrumentālā grupa – Austris Kalniņš, Valters Līcis un Mareks Auziņš.
Šajā īpašajā pēcpusdienā svinēsim Latviju dziesmās un mūzikā, godināsim Tīnūžu vēsturi un kopā atvērsim durvis uz bērnu radīto stāstu un zīmējumu pasauli!
Ieeja bez maksas