Šī gada 20. aprīlī plkst. 18.00 aicinām Birzgales pamatskolas skolēnu vecākus uz veselīga uztura veicināšanas nodarbību klātienē "Veselīgs uzturs skolā un mājās", kur kopā ar uztura speciālistu būs iespēja pārrunāt jaunākās aktualitātes, tendences skolēnu uzturā un saņemt informāciju par veselīga uztura pamatprincipiem, lai ēšanas paradumi skolā un mājās veidotos pēc iespējas līdzīgāki.


Oveselība pasākumu organizē, īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031).

Informāciju sagatavoja Oveselība

