BK "Ogre" pret "VEF Rīga"

Biļetes cena - 5 €. Pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti, OBS audzēkņiem (uzrādot apliecību), Ogres novada skolēniem (uzrādot novadnieka karti), kā arī bērniem līdz 12 gadiem - ieeja bez maksas.
Sestdien, 26. septembrī, plkst. 17.00 Sporta arēnā “Ogre” BK "Ogre" uzsāks Latvijas–Igaunijas Basketbola līgas gada jauno sezonu, savā laukumā uzņemot "VEF Rīga".
Biļetes cena - 5 €. Pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti, OBS audzēkņiem (uzrādot apliecību), Ogres novada skolēniem (uzrādot novadnieka karti), kā arī bērniem līdz 12 gadiem - ieeja bez maksas.