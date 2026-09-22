Otrdiena, 22.09.2026 12:17
Maigurs, Mārica, Māris
Otrdiena, 22.09.2026 12:17
Maigurs, Mārica, Māris

BK "Ogre" pret "VEF Rīga"

26 Sep
17:00
BK "Ogre" pret "VEF Rīga"
Foto: Lāsma Irša / BK "Ogre"

BK "Ogre" pret "VEF Rīga"

26 Sep
17:00

Sestdien, 26. septembrī, plkst. 17.00 Sporta arēnā “Ogre” BK "Ogre" uzsāks Latvijas–Igaunijas Basketbola līgas gada jauno sezonu, savā laukumā uzņemot "VEF Rīga".

Biļetes cena - 5 €. Pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti, OBS audzēkņiem (uzrādot apliecību), Ogres novada skolēniem (uzrādot novadnieka karti), kā arī bērniem līdz 12 gadiem - ieeja bez maksas.

May be an image of basketball and text

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.