Ceturtdiena, 09.10.2025 23:48
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:48
Elga, Elgars, Helga

Ciemupes Tautas namā tikšanās ar aktieri Jēkabu Reini

ONKC
30 Apr
18:00
Ciemupes Tautas namā tikšanās ar aktieri Jēkabu Reini

Ciemupes Tautas namā tikšanās ar aktieri Jēkabu Reini

ONKC
30 Apr
18:00

30. aprīlī plkst. 18.00 Ciemupes Tautas nams aicina uz tikšanos ar aktieri Jēkabu Reini. Tikšanās laikā Jēkabs dalīsies stāstos par aktiera profesiju un tās aizkulisēm, atklās interesantus faktus par savām kino lomām un lasīs dzeju.

“Vienmēr priecājos satikties ar skatītājiem. Runāt par kino un teātri, un diskutēt par Latvijas kultūru,” norāda Jēkabs Reinis, atklājot, ka tas viņu motivē sasniegt jaunus apvāršņus.


Jēkabs Reinis ir dzimis Ogrē Latvijas Nacionālā teātra aktieru Jāņa Reiņa un Lāsmas Kugrēnas ģimenē. Skatītāji Jēkabu iepazinuši gan, kā Vitoldu seriālā “Sarkanais mežs” (2019, rež. Normunds Pucis, Armands Zvirbulis), gan Miķelsonu “Dvēseļu putenī” (2019, rež. Dzintars Dreibergs). Tāpat aktieris atveidojis Vili Lāci miniseriālā "Emīlija. Latvijas preses karaliene" (2021, rež. Kristīne Želve, Dāvis Sīmanis, Gints Grūbe, Andis Mizišs) un filmējies vēl citās kino lomās.
Tikšanās notiks Ciemupes estrādē, neformālā gaisotnē pie ugunskura, tāpēc iesakām ģērbties atbilstoši laikapstākļiem. Ļoti sliktu laikapstākļu gadījumā, saruna ar aktieri norisināsies Ciemupes Tautas namā.


Pasākuma apmeklējums bez maksas.


Notikums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?