“Vienmēr priecājos satikties ar skatītājiem. Runāt par kino un teātri, un diskutēt par Latvijas kultūru,” norāda Jēkabs Reinis, atklājot, ka tas viņu motivē sasniegt jaunus apvāršņus.
Jēkabs Reinis ir dzimis Ogrē Latvijas Nacionālā teātra aktieru Jāņa Reiņa un Lāsmas Kugrēnas ģimenē. Skatītāji Jēkabu iepazinuši gan, kā Vitoldu seriālā “Sarkanais mežs” (2019, rež. Normunds Pucis, Armands Zvirbulis), gan Miķelsonu “Dvēseļu putenī” (2019, rež. Dzintars Dreibergs). Tāpat aktieris atveidojis Vili Lāci miniseriālā "Emīlija. Latvijas preses karaliene" (2021, rež. Kristīne Želve, Dāvis Sīmanis, Gints Grūbe, Andis Mizišs) un filmējies vēl citās kino lomās.
Tikšanās notiks Ciemupes estrādē, neformālā gaisotnē pie ugunskura, tāpēc iesakām ģērbties atbilstoši laikapstākļiem. Ļoti sliktu laikapstākļu gadījumā, saruna ar aktieri norisināsies Ciemupes Tautas namā.
Pasākuma apmeklējums bez maksas.
Notikums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.