Sestdiena, 04.07.2026 01:10
Sandijs, Sandis, Uldis, Ulvis
Sestdiena, 04.07.2026 01:10
Sandijs, Sandis, Uldis, Ulvis

Darbnīca "Pastozā eļļas glezniecība"

5 Aug Ogres Vēstures un mākslas muzejs
11:00
Darbnīca "Pastozā eļļas glezniecība"

Darbnīca "Pastozā eļļas glezniecība"

5 Aug Ogres Vēstures un mākslas muzejs
11:00

5. augustā plkst. 11.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks darbnīca “Pastozā eļļas glezniecība”, kurā varēs apgūt eļļas glezniecības tehniku. Dalībnieki iepazīsies ar pastozās eļļas glezniecības tehniku, kurā tiek izmantota bieza, fakturēta krāsa un izteiksmīgi otas triepieni. Nodarbības laikā būs iespēja izprast krāsu slāņojumu, kompozīciju un faktūras nozīmi gleznā, kā arī izveidot savu individuālo mākslas darbu apgūtajā tehnikā. Darbnīcu vadīs gleznotāja Dārta Madara Cielava.

Darbnīca notiks aktivitāšu ciklā "Māksla kustībā – vasara Ogrē" bērniem un jauniešiem. Cikla programma veidota kā iedvesmojoša un izzinoša pieredze, kurā dalībniekiem ir iespēja ne tikai radoši darboties, bet arī iepazīt dažādas mākslas formas, uzdot jautājumus profesionāliem māksliniekiem un iepazīties ar viņu darba ikdienu, radošo ceļu un profesijas specifiku.

Pieteikšanās: zvanot pa tālruni 20217889 vai rakstot uz . Ieejas maksa: 3 eiro. Visus materiālus nodrošina muzejs. Lūgums norādīt dalībnieka vārdu, vecāku kontakttālruni un atbildīgo personu.

Nodarbību noslēgumā tiks organizēta dalībnieku labāko darbu izstāde, sniedzot iespēju publiski parādīt radošā procesa rezultātus. Izstāde būs apskatāma pakāpeniski, sākot no pirmās darbnīcas dienas līdz 13. septembrim.

mceu_39837690511783105772014.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?