Darbnīca notiks aktivitāšu ciklā "Māksla kustībā – vasara Ogrē" bērniem un jauniešiem. Cikla programma veidota kā iedvesmojoša un izzinoša pieredze, kurā dalībniekiem ir iespēja ne tikai radoši darboties, bet arī iepazīt dažādas mākslas formas, uzdot jautājumus profesionāliem māksliniekiem un iepazīties ar viņu darba ikdienu, radošo ceļu un profesijas specifiku.
Pieteikšanās: zvanot pa tālruni 20217889 vai rakstot uz . Ieejas maksa: 3 eiro. Visus materiālus nodrošina muzejs. Lūgums norādīt dalībnieka vārdu, vecāku kontakttālruni un atbildīgo personu.
Nodarbību noslēgumā tiks organizēta dalībnieku labāko darbu izstāde, sniedzot iespēju publiski parādīt radošā procesa rezultātus. Izstāde būs apskatāma pakāpeniski, sākot no pirmās darbnīcas dienas līdz 13. septembrim.