Daugmales Daugavas krāču teātra izrāde "Aijā, žūžū, lāča bērns"8 Jūn Birzgales Tautas nams
8. jūnijā plkst. 18.30 Birzgales Tautas namā notiks Daugmales Daugavas krāču teātra izrāde "Aijā, žūžū, lāča bērns". Ir saulaina priekšpusdiena, upes mala, koku zaros čivina putni, garajā zālē sisina sienāži, uz laipas atstutēta makšķere un… Šī pasaka savā ziņā būs fabula, kur ne visai pamācošā, tomēr satīriskā veidā satiksies draudzība ar nodevību, godkāre ar pazemību, lidojumi ar sāpīgu piezemēšanos. Noslēgumā morāle nesekos, tā katram pašam jāmeklē. Izrādes garums: divas stundas ar starpbrīdi.