Deju koncerts "Astoņi kustoņi"27 Feb Suntažu Kultūras nams
17:00
27. februārī plkst. 17.00 Suntažu Kultūras namā notiks bērnu tautas deju kolektīvu sadraudzības koncerts "Astoņi kustoņi", kurā piedalīsies: Suntažu pamatskolas BDK "Suntiņi", Mālpils vidusskolas BDK "Dundiņas", Jumpravas Kultūras nama BDK "Rītupīte", Lauberes Kultūras nama BDK "Bitītes", Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles BDK "Ozoliņi", Ogres Kalna pamatskolas BDK "Viznīts", Ogres Centra pamatskolas BDK "Dzītariņš". Ieeja brīva.