6. decembrī plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē notiks VPDK "Raksti" koncerts "Griezies, griezies, atgriezies!". Tautas deju koncerts aicina skatītājus uz sirsnīgu ceļojumu kolektīvu bērnības, krāsainu notikumu nebēdnīgajās atmiņās. Dejas ritmā atdzīvosies sajūtas, kas mūs veidojušas, – pirmie soļi, pirmie svētki, pirmie sapņi.

Koncertā piedalīsies astoņi tautas deju kolektīvi no dažādām Latvijas pilsētām – Rīgas, Ķekavas, Saldus, Ogres, kā arī īpašie viesi no Lietuvas, kas bagātinās vakaru ar savu dejas stāstu. Katrs kolektīvs nesīs savu krāsu, savu ritmu, savu prieka atmiņu.

Šis vakars būs kā kopīga atgriešanās – pie saknēm, pie prieka, pie dejas, kas vieno paaudzes un tautas. Aicina ikvienu griezties līdzi, ļauties kustībai un atgriezties tajā vietā, kur sirds jūtas mājās.

Biļetes: 5 eiro, 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.

