Koncertā piedalīsies astoņi tautas deju kolektīvi no dažādām Latvijas pilsētām – Rīgas, Ķekavas, Saldus, Ogres, kā arī īpašie viesi no Lietuvas, kas bagātinās vakaru ar savu dejas stāstu. Katrs kolektīvs nesīs savu krāsu, savu ritmu, savu prieka atmiņu.
Šis vakars būs kā kopīga atgriešanās – pie saknēm, pie prieka, pie dejas, kas vieno paaudzes un tautas. Aicina ikvienu griezties līdzi, ļauties kustībai un atgriezties tajā vietā, kur sirds jūtas mājās.
Biļetes: 5 eiro, 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.