Deju koncerts "Koncertmeistaram" Ogrē

Tautas deju ansambļa "Ogre" koncertmeistars Guntars Kalnciems ir pieredzējis vairākus kolektīva vadītājus un repetitorus, simtiem dejotāju un allaž saglabājis stāju, mieru, vīrišķību un klusu, tikai klavieru taustiņos izsacītu mīlestību pret deju. Šis koncerts un katra tajā izdejotā deja ir dejotāju paldies koncertmeistaram, kas tur, pie klavierēm, redzējis viņus izaugam – no bērniem par jauniešiem, no deju partneriem par dzīvesbiedriem, no nedrošiem, nepārliecinātiem dejotājiem par tiem, kam deja lēni, pavisam necerēti un iepriekš neplānoti top par daļu no dzīves. Tieši tāpat, kā tas noticis Guntaram Kalnciemam.



Uz skatuves kopā ar koncertmeistaru būs gan ansamblis "Ogre", gan kolektīvi un kolēģi, ar kuriem Guntars Kalnciems gadu gaitā sastrādājies, - VPDK "Aija", JTDK "Spole" un BDK "Spolītes", jauniešu koris "Impulss".